Bent Jørgensen har drevet den ikoniske Restaurant Målet i Odense de sidste 47 år.

Restauranten på Jernbanegade 17 er særligt kendt for sin schnitzel, men skal du nå at smage den, skal du være hurtig.

Spisestedet lukker nemlig på lørdag, da ejeren efter et års søgen har fundet en køber.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

»Det er nok først efter et stykke tid, det for alvor går op for mig, at det er slut nu efter 47 år, men jeg er glad for, at det lykkedes og tilfreds med den pris, jeg har fået,« siger Bent Jørgensen til avisen.

Køberen af ejendommen ser heller ikke ud til at ville drive den kendte restaurant videre. Køkkenet på 1. sal vil blive lukket og laves om til beboelse i stedet.

Og derfor er det umiddelbart slut for de sportsinteresserede odenseanere, der gennem de sidste mange år flittigt har besøgt stedet.

Ejer Bent Jørgensen fortæller desuden, at han blev enig med køberen lige efter nytår, hvorefter køberen drog på ferie på den anden side af kloden.

Derfor er der heller ikke sat en underskrift endnu, men det bekymrer ikke Bent Jørgensen.

Han kender nemlig den odenseanske køber og hans familie særdeles godt, fortæller han.

Bent Jørgensen vil indtil videre ikke ud med, hvem der har købt ejendommen.

Restaurant Målet åbnede i 1972 og har ifølge ejeren sidenhen serveret tæt på to millioner wienerschnitzler.