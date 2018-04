Parterne på det kommunale område forhandler stadig i Forligsinstitutionen om nye overenskomster.

København. Efter mere end 20 timer forhandles der fortsat i Forligsinstitutionen mellem parterne på det kommunale område.

Der er ikke sluppet noget ud fra forhandlingerne, der blev indledt søndag klokken 10.

Klokken 6 mandag morgen skrev sektorformand i fagforbundet FOA Karen Stæhr på Twitter, at der fortsat arbejdes på at finde en løsning.

- Vi er her stadig, nu med frisk kaffe. Arbejder for #EnLøsningForAlle, lød det på Twitter.

- Man kan sove forbavsende godt på en stol, bemærker en af forhandlerne til Ritzaus udsendte.

Der har været forhandlet i Forligsinstitutionen siden begyndelsen af marts.

Parterne på det offentlige område kunne ikke blive enige om nye overenskomster for op mod 800.000 offentligt ansatte.

Nu er det op til forligsmand Mette Christensen at mægle mellem parterne.

De største knaster vurderes fortsat at være uenigheden om løn, den betalte spisepause og lærernes arbejdstid.

Forligsmanden har tidligere udsat konflikten én gang og kan gøre det igen, hvis der ikke senest tirsdag landes en løsning.

Men endnu en udskydelse kræver, at forligsmanden ser en åbning at bygge videre på, understreger lektor og forskningsleder Mikkel Mailand, Københavns Universitet.

- Det er nu op til forligsmanden at finde nogle sprækker i uenigheden, som de videre forhandlinger kan bygge på, sagde Mikkel Mailand søndag.

- De sprækker i uenigheden skal så bruges til enten at lave et forlig eller give forligsmanden så meget tro på, at der er perspektiv i at fortsætte, at hun vil udsætte konflikten i endnu 14 dage, lød det.

Slutspurten i forhandlingerne ser ud til at være sat ind mandag.

Forhandlerne på regionernes område er indkaldt til klokken 10, mens forhandlerne på statens område er indkaldt til klokken 17.

/ritzau/