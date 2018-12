Efter 21 år må ejeren af Den Gyldne Ovn dreje nøglen om i bageriet.

»Det har desværre vist sig ikke at være en rentabel forretning med de udgifter, der hører til at drive en butik i midtbyen. Hvis der havde været større opbakning, var planen, at der skulle have været komplet bageri igen og bagt brød og kager dagen lang, men så langt nåede vi desværre ikke,« siger bagermester og ejer Morten B. Jensen til JydskeVestkysten.

Bageren, der ligger i Bredgade i Kolding, kom ellers godt fra start, da de åbnede i 1997 og blev hurtigt udbredt til flere byer.

I 2011 gik bagerkæden dog konkurs. Siden har Den Gyldne Ovn i Kolding haft tre ejere.

Arkivfoto. Bageriet "Den Gyldne Ovn" i Kolding. Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Arkivfoto. Bageriet "Den Gyldne Ovn" i Kolding. Foto: PALLE HEDEMANN

De seneste to et halvt år har butikken været ejet af Skovs Bagerier, som nu har besluttet at lukke butikken pr. 30. november.

En stor del af Den Gyldne Ovns koncept kommer dog til at leve videre i Skovs Bagerier i Domhusgade og på Galgebjergvej.

Her vil man nemlig fremover kunne købe de frisksmurte sandwich og salater, som Den Gyldne Ovn er kendt for.

Det nuværende personale i Den Gyldne Ovn vil fortsætte i de to butikker i Skovs Bagerier.