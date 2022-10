Lyt til artiklen

Den danske detailkæde Neye rykker nu uden for landets grænser.

Man slår nemlig dørene op for en ny butik i Sverige – og det er første gang nogensinde i kædens 141 år lange historie, at det sker.

Det oplyser Neye selv i en pressemeddelelse.

Åbningen af butikken i Sverige sker som et led i en ekspansionsstrategi, der skal føre den danske kæde ind på de nordiske markeder.

»Vi glæder os meget til at åbne vores første udenlandske butik og til endelig at indlede det ekspansionseventyr, som vi længe har haft i støbeskeen,« siger Camilla Raffnsøe, der er administrerende direktør hos Neye og Neye-Fonden:

»Vi har som mange andre virksomheder været ramt af et par hårde coronaår, men er glade for, at vi nu er i en position, hvor vi kan genoptage vores planer om ekspansion, og den rejse starter vi med en fysisk butik i Emporia i Malmø.«

Derefter er det ifølge Camilla Raffnsøe planen, at man på sigt vil åbne flere butikker i Norden.

Detailkæden, der tilbyder et udvalg af tasker, rejseudstyr og accessories, består i øjeblikket af 44 butikker fordelt over det danske land.

Kæden blev grundlagt i 1881 og har siden 1977 været ejet af Neye-Fonden.