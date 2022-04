Virksomheden Carelink har scoret kassen på at kvikteste danskerne.

Nærmere bestemt kan ejerne bag trække 248 millioner kroner ud til sig selv. Det skriver Børsen.

For Carelink, der blandt andet har Ecco-familien som medejer, har det udviklet sig til et erhvervseventyr, som de på ingen måde havde forestillet sig.

»Vi var i forvejen på en vækstrejse, men at den skulle indeholde det her, tror jeg ikke, at der er nogen, som i deres vildeste fantasi havde forestillet sig skulle ske,« siger Brian Rosenberg, medejer og administrerende direktør i Carelink til Børsen.

Virksomheden hentede mere end 1 milliard kroner på at kvikteste borgerne i Syddanmark, og det var afgørende for, at Carelinks omsætning hoppede i vejret til 1,7 milliarder kroner mod 405 millioner i 2020.

Derudover blev bundlinjen 68-doblet i 2021.

I ejerkredsen bag Carelink finder man blandt andet Hanni Toosbuy Kasprzak, der er ejer af skovirksomheden Ecco og er blandt Danmarks absolut rigeste. Ecco Holding er medejer af Carelink gennem investeringsselskabet Dansk Generationsskifte.

Ecco-virksomheden har den seneste tid været i et stormvejr, hvor de indtil videre valgte at holde fast i beslutningen om at blive på det russiske marked. Ecco vil nemlig ikke 'lade deres medarbejdere i stikken'.

Ecco-ejeren har ingen kommentarer til resultatudviklingen i Carelink.

Resultatet får ejerne bag Carelink til at forkæles sig selv med 248 millioner, og dermed kan Dansk Generationsskifte altså se frem til det, man kan kalde for en millionregn.

Normalt lever virksomheden Carelink en stille tilværelse som leverandør af sundhedsydelser til det offentlige.

Men det blev ændret, da den Randers-baserede virksomhed vandt et udbud og fik ansvaret for at teste borgerne i Region Syddanmark for covid-19.