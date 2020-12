Den Europæiske Centralbank skruer op for program, der skal holde hånden under økonomien i Europa.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har besluttet at skyde yderligere 3720 milliarder kroner ud i Europas økonomi for at holde gang i hjulene under coronakrisen.

Det fremgår af en meddelelse fra centralbanken.

Helt konkret vil centralbanken forhøje et opkøbsprogram af obligationer til samlet 13.770 milliarder kroner.

Programmet er samtidig forlænget til marts 2022. Det stod oprindeligt til at løbe frem til juni 2021.

Programmet har nu en størrelse svarende til omtrent fem gange Danmarks årlige bruttonationalprodukt, bnp.

De milliardstore opkøb af obligationer virker på økonomien ved, at det presser renterne ned. Det skal tilskynde bankerne til at låne flere penge ud, hvilket igen sikre flere og billigere lån for virksomheder og forbrugere.

Det kan for eksempel ske ved, at ECB køber statsobligationer fra banker, der dermed får penge i hånden, som kan lånes ud.

ECB har torsdag desuden besluttet at fastholde renten på minus 0,50 procent, som er rekordlavt.

Rækken af tiltag fra ECB's side kan for mange boligejere opleves ved, at renterne på boliglån er rekordlave.

Til gengæld betyder renteniveauet, at man får ingen eller har negativ rente på sin opsparing i banken.

Hos Arbejdernes Landsbank vurderer cheføkonom Jeppe Juul Borre, at tiltagene er med til at holde hånden under økonomien i en svær tid.

- Vi skal ikke undervurdere centralbankens markante rolle gennem krisen, hvor de understøtter likviditeten og bidrager til billig finansiering til boligejere og virksomheder.

- Det mildnede slaget i begyndelsen af krisen og smidiggør genopretningen ovenpå krisen.

- Det er ikke ECB's skyld, at genopretningen nu er gået i stå, som skyldes øget smitte og genindførte restriktioner. Men de kan hjælpe med at sparke genopretningen i gang igen, siger Jeppe Juul Borre.

ECB er centralbank for landene i eurozonen, men ikke for Danmark.

Men da Danmark har fastkurspolitik for kronen i forhold til euroen, er Nationalbanken nødt til at lægge sig tæt op ad ECB's rente.

/ritzau/