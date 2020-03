Den Europæiske Centralbank er klar med pengepolitiske tiltag, der skal hjælpe europæisk økonomi.

Den Europæiske Centralbank (ECB) er klar med flere økonomiske tiltag for at støtte økonomien i Europa, der i øjeblikket er presset af coronavirusset.

Det oplyser ECB.

Blandt tiltagene er et låneprogram til banker, som kan låne til en lavere rente end normalt.

Programmet er særligt målrettet til at sikre flere udlån til små og mellemstore virksomheder.

Desuden vil banken øge sit opkøbsprogram af obligationer, som også er et redskab til at støtte økonomien.

Det vil blive øget med 120 milliarder euro frem mod slutningen af 2020.

Det kan betyde, at store virksomheder, som skal låne penge, får det til en lidt lavere rente end i dag.

Til gengæld har banken ikke nedsat renten, som nogle økonomer ellers havde spået på forhånd.

Det skal ses i lyset af, at renten allerede er negativ på minus 0,50 procent. Derfor er der mindre rum at handle i for ECB, end hvis renten havde været positiv.

- Der er samlet set tale om en velvalgt og potent pengepolitisk pakke fra ECB, der målrettet søger at dæmme op for de negative økonomiske konsekvenser af virusudbruddet, siger cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv.

- ECB sikrer med dagens pengepolitiske pakke, at bankerne har tilstrækkelig likviditet til at øge udlånet til de virksomheder der oplever tab i forbindelse med virusudbruddet, siger han i en skriftlig kommentar.

Med paletten af tiltag følger ECB i hælene på flere andre centralbanker, der også har sat tiltag i søen for at mindske de økonomiske konsekvenserne af virusset.

Den amerikanske centralbank sænkede renten i sidste uge, og tidligere i den uge var den britiske også banen.

I Storbritannien blev der desuden indført et låneprogram, som især er tiltænkt små og mellemstore virksomheder.

/ritzau/