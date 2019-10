Den Europæiske Centralbank fastholder historisk lav rente på centralbankchef Mario Draghis sidste rentemøde.

Den Europæiske Centralbank (ECB) fastholder renten, som dermed forbliver på historisk lave minus 0,50 procent.

Det oplyser centralbanken i forlængelse af sit rentemøde torsdag.

Dermed var der som ventet ingen ændringer fra centralbanken på rentemødet, der er det sidste med italieneren Mario Draghi i spidsen.

Draghi har 1. november siddet otte år på posten, og det er ikke muligt at forlænge mandatet.

Han overlader stafetten til franskmanden Christine Lagarde, der i sidste uge formelt blev godkendt som hans afløser.

Den 72-årige italiener har været chef for ECB siden 2011 og har haft som opgave et sparke gang i den europæiske økonomi efter finanskrisen.

Han har gennem årene sendt renterne i minus og gennemført milliardstore opkøbsprogrammer. I finanspressen har det givet ham kælenavnet Super-Mario.

Han har desuden stået i spidsen for at redde euroen, der efter finanskrisen var uro omkring på grund af gældskrisen i særligt Sydeuropa.

- Draghi står for de fleste, der fulgte med under gældskrisen, tilbage som euroens store redningsmand, skriver Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, i en kommentar.

- Hans betoning af "whatever it takes" i en tale i juli 2012 forsikrede de finansielle markeder om, at ECB stod klar til at gøre hvad som helst for at sikre euroen overlevelse, skriver han.

Mario Draghis sidste store tiltag som ECB-chef var i september, hvor han satte renten yderligere ned.

Samtidig varslede han, at ECB fra næste måned vil begynde at købe obligationer for 20 milliarder euro om måneden.

Mario Draghi er uddannet økonom fra Sapienza-universitetet i Rom og Massachusetts Institute of Technology i USA.

Før ECB-topposten havde han flere ledende poster i både Italien og internationalt. Han har blandt andet været i ledelsen hos den amerikanske finansgigant Goldman Sachs.

Hans afløser er også erfaren i finansverdenen. Den 63-årige Christine Lagarde har en fortid som fransk finansminister og kommer fra en stilling som chef for Den Internationale Valutafond, IMF.

Hun forventes af økonomer i store træk at fortsætte linjen fra Mario Draghi, der har kørt en meget lempelig pengepolitik med stor støtte til økonomien.

