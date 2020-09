Den Europæiske Centralbank (ECB) har iværksat et støtteprogram på 1350 milliarder euro under krisen.

Den Europæiske Centralbank (ECB) holder fast i de rekordlave renter, ligesom der også holdes fast i et milliardstort støtteopkøb under coronakrisen.

Det oplyser ECB i en pressemeddelelse efter torsdagens rentemøde.

For at støtte økonomien under coronakrisen er det tidligere blevet besluttet at iværksætte et stort støtteopkøb, og det holdes der altså fast i.

Det er på i alt 1350 milliarder euro - eller omkring 10.100 milliarder kroner. Det vil løbe minimum til udgangen af juni 2021.

Sydbanks cheføkonom, Søren V. Kristensen, bemærker, at krudtet holdes tørt, selv om der er problemer i massevis.

Blandt andet er inflationen lavere end målet, ligesom antallet af coronasmittetilfælde i øjeblikket er stigende.

- Alt det kan gøre det sværere for ECB at opfylde inflationsmålsætningen, og derfor trækker det i retning af, at Lagarde (chefen for ECB, red.) og co. senere på året skal i arbejdstøjet igen.

- Det er også vores forventning, at ECB senere på året vil lempe pengepolitikken på ny, skriver han i en kommentar.

Med torsdagens fastholdelse er bankens indlånsrente fortsat på rekordlave minus 0,50 procent.

Renten blev sat ned til det nuværende niveau i september sidste år. Den har dog enten været negativ eller ligget på nul siden 2012.

ECB er centralbank for landene i eurozonen, men ikke for Danmark.

Danmark har dog en fastkurspolitik for kronen i forhold til euroen, og det betyder, at Nationalbanken er nødt til at lægge sig tæt op ad ECB's rente.

Derfor har det også indirekte konsekvenser i Danmark, når ECB ændrer renten.

Søren V. Kristensen fra Sydbank vurderer, at ECB er fast besluttet på at bevare meget lave renter i lang tid.

- Derfor kan de danske boligejere fortsat nyde godt af uhyre billige lån, skriver han.

