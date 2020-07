For at stå stærkest under coronakrisen bør bankerne droppe udbytte til aktionærerne resten af året, siger ECB.

De europæiske banker bør resten af året holde igen med at udbetale udbytter og bonusser.

Det vil gøre dem bedre rustet til at kunne klare det økonomiske stormvejr, som coronakrisen har ført med sig.

Sådan lyder det i en ny anbefaling fra Den Europæiske Centralbank, ECB, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den nye anbefaling lægger nogle måneder til en tidligere anbefaling fra ECB om at holde igen med disse former for udbetalinger frem til som minimum oktober.

Herhjemme har nogle af de allerstørste banker tidligere besluttet midlertidigt at droppe udbyttet til aktionærerne.

Både Danske Bank og Nordea har lige nu ingen planer om at betale udbytte til deres aktionærer i år.

Udbytte fungerer som en slags økonomisk gulerod til aktionærer. De modtager således penge - typisk én gang om året - for at være medejere af selskabet.

/ritzau/