Den Europæiske Centralbank vil blive ved med at sende milliarder ud i eurozonen under corona, oplyses det.

Den Europæiske Centralbank (ECB) vælger at holde fast i sine rentesatser.

Derudover fortsætter banken sit støtteopkøb under coronakrisen, hvor der vil blive sendt i alt 1350 milliarder euro - omkring 10.100 milliarder kroner - ud i eurozonens økonomi.

Det oplyser ECB i en pressemeddelelse efter et overstået rentemøde torsdag.

ECB's beslutning om at holde fast i rentesatserne og støtteopkøbet har været ventet blandt økonomer. En af dem er Brian Friis Helmer, privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Selv om der ikke er noget overraskende ved ECB's rentemøde, så sætter det alligevel en tyk streg under de lave renter, som de danske boligejere efterhånden har nydt godt af i lang tid, og som med stor sandsynlighed vil fortsætte en god rum tid endnu, skriver han i en kommentar.

Med ECB's fastholdte rentesatser fortsætter bankens indlånsrente med at ligge på rekordlave minus 0,50 procent.

Renten blev sat ned til det nuværende niveau i september sidste år. Renten har dog enten været negativ eller ligget på nul siden 2012.

I pressemeddelelsen lægger ECB ikke just op til rentestigninger inden for den nærmeste fremtid.

Banken lægger nærmere op til rentefald, hvis det skulle blive nødvendigt.

I pressemeddelelsen fortæller ECB's styrelsesråd, som sidder med ansvaret for rentebeslutningerne, at renterne bliver på deres nuværende niveauer eller lavere, indtil der er tilfredsstillende udsigter for en inflation tilstrækkelig tæt på, men stadig under to procent.

Meldingerne fra ECB er især en god nyhed for de danske boligejere, der har de allerkorteste rentebindinger, forklarer Brian Friis Helmer.

For ser man fremad, så er der ifølge ham grundlæggende ikke noget, der taler for, at især de helt korte renter kommer til at stige foreløbig.

Der er derfor lave renter, så langt øjet rækker, vurderer privatøkonomen.

- Den lempelige pengepolitik fra ECB er med til at holde de danske boligrenter i ekstremt kort snor.

- Dagens fastholdelse af renten på minus 0,50 procent understreger, at der ikke er det helt store i sigte, hvad angår rentestigninger, skriver Brian Friis Helmer.

