Fastholdelsen af renten er helt som ventet og en rentenedsættelse ventes til sommer, ifølge økonomer.

Den Europæiske Centralbank fastholder igen renten i ro på fire procent.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra centralbanken.

Det er fjerde gang i træk, at ECB beslutter at fastholde renten. Sidste gang var ved et rentemøde 25. januar.

- Dagens melding fra ECB om at den ledende rente holdes uændret er helt som ventet og vil ikke i sig selv give anledning til større skvulp på rentemarkedet, skriver cheføkonom i Dansk Erhverv, Tore Stramer, i en skriftlig kommentar.

Renten blev senest hævet i september. Rentehævelsen markerede den tiende i træk i løbet af de foregående 15 måneder.

I juli 2022 var renten på minus 0,5 procent.

Formålet med renteforhøjelserne har været at stoppe og rulle inflationen tilbage i euroområdet.

ECB forventer, at inflationen igen vil falde ned omkring målsætningen på 2 procent i løbet af 2025.

- ECB lægger fortsat vægt på, at hvis blot renterne holdes på det nuværende niveau, som har været gældende siden september 2023, i tilstrækkelig lang tid, vil det kunne sikre, at inflationen vender tilbage på målsætningen, lyder det i en skriftlig kommentar fra cheføkonom i Nordea Markets Helge J. Pedersen.

En rentenedsættelse ventes først til sommer, siger flere økonomer. Ifølge Tore Stramer forventes nedsættelsen til juni.

- Det vil forventeligt være den første af i alt tre rentenedsættelse i år på i alt 0,75 procentpoint. Det er vores forventning, at den danske Nationalbank vil følge trop og ligeledes nedsætte den korte ledende rente med i alt 0,75 procentpoint i år, skriver han.

Det er et rentefald, der hovedsageligt vil kunne mærkes for de boligejere, der har korte variable lån, pointerer Tore Stramer.

- Dertil vil store del af dansk erhvervsliv, hvor andelen af variable lån er stor, ligeledes kunne se frem til en reduktion i deres renteudgifter, siger han.

/ritzau/