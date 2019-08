Det omstridte tolkefirma EasyTranslate påstår, at firmaets app er prisvindende. Men den påståede prisuddeler oplyser til Radio24syv, at de slet ikke uddeler priser

Det omstridte tolkefirma EasyTranslate, der har vundet et udbud på over 500 mio. kroner, skriver flere steder, at firmaets videotolknings-app er prisbelønnet.

Både i et bilag til EasyTranslates udbudsansøgning og på firmaets hjemmeside fremgår det, at firmaets app har vundet en pris.

'Opdag EasyTalq, den prisvindende app til videotolkning, der ændrer vores måde at kommunikere på,' står der på hjemmesiden.

Radio24syv har flere gange spurgt EasyTranslate, hvad det er for en pris, firmaet har vundet.

Efter gentagende henvendelser oplyser den administrerende direktør i EasyTranslate, Frederik Riskær Pedersen, at de har fået en pris som “The Fastest Growing LSP” af Common Sense Advisory.

Common Sense Advisory er en international virksomhed, som laver research og indsamler data på virksomheder, der beskæftiger sig med sprogløsninger.

Radio24syv har efterfølgende taget kontakt til Common Sense Advisory.

»Vi uddeler ikke priser. Vi laver rangeringer af virksomheder på baggrund af frivilligt tildelt data, som udelukkende er baseret på omsætning”, oplyser administrerende direktør i Common Sense Advisory, Tahar Bouhafs,« til Radio24syv.

Han oplyser, at det er rigtigt, at EasyTranslate har været nævnt tidligere, men ikke i år.

EasyTranslate er på et tidspunkt blevet rangeret som den fjerde hurtigst voksende virksomhed på listen over virksomheder, som var en del af Common Sense Advisorys rapport.

Tahar Bouhafs understreger flere gange både på telefon og mail, at der ikke er tale om en pris.

Derudover oplyser han, at firmaer, der bliver nævnt i deres rapport, kan købe et diplom, der koster mellem 1000 og 3000 dollars, hvor det fremgår, at firmaet figurerer i toppen af rapportens rangering over firmaer.

Ifølge Steen Jensen, privat konsulent og ekspert i offentlige udbud, er det dybt bekymrende.

»Jeg synes, det er dybt bekymrende og utroværdigt, at en tilbudsgiver angiver ukorrekte og meget forkerte oplysninger i sit tilbud. Tilbuddet er jo antaget på falsk grundlag, hvilket vel bør få Rigspolitiet til at overveje det fremtidige samarbejde med virksomheden - og dette uanset en kontraktværdi på omkring de 500. mio. kroner,« siger han til Radio24syv.

EasyTranslate er ikke vendt tilbage med en kommentar.

I mandags kunne Radio24syv fortælle historien om, at EasyTranslate havde påstået, at de havde udarbejdet en uddannelse i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, men det kan uddannelsesinstitutionen ikke genkende.

Radio24syv har afdækket, hvordan der er massive problemer på tolkeområdet efter EasyTranslate overtog alle tolkeopgaver i instanser under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet den 1. april.

Justitsminister Nick Hækkerup er blevet indkaldt til samråd i sagen.