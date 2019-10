134 klager på fem måneder og en hæmsko i politiets arbejde.

Det er resultatet af samarbejdet mellem tolkefirmaet EasyTranslate og Syd- og Sønderjyllands Politi.

EasyTranslate vandt i november 2018 et udbud på 520 millioner kroner, der har medført, at tolkefirmaet siden 1. april 2019 har tolket til og fra fremmedsprog for alle institutioner under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet, skriver JydskeVestkysten.

Virksomheden har dog fået 134 klager ud af 1.034 bestillinger af tolke i perioden 1. april til 21. august 2019.

Det viser en intern korrespondance mellem Syd- og Sønderjyllands Politi, Rigspolitiet og EasyTranslate, som avisen har fået aktindsigt i.

Klagerne går blandt andet på, at tolke ikke er mødt op som aftalt, og at tolkene i nogle tilfælde er mødt op uden de fornødne kompetencer til at løse den aftalte opgave.

I en række interne mails kalder flere politifolk det for uacceptabelt, ligesom flere af dem gør opmærksom på, at der gentagne gange har været problemer i samarbejdet med EasyTranslate.

Det har blandt andet medført aflyste afhøringer, retsmøder og køreprøver i Syd- og Sønderjyllands politikreds, fremgår det af aktindsigten, som JydskeVestkysten har fået adgang til.

Kommunikationsrådgiver hos Syd- og Sønderjyllands politi Helle Lundberg skriver i en mail til avisen, at man løbende arbejder på at optimere betjeningen og dialogen med tolkefirmaet.

Det indebærer, at de forsøger at løse de udfordringer, der er, således at det får så begrænsede konsekvenser som muligt.

EasyTranslate, der er stiftet af Peter Ladegaard og Frederik Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersens søn, har været ude i et stormvejr, efter at Radio24syv og Berlingske afslørede, at firmaet havde misligholdt sin kontrakt.

De to mediers dækning fandt frem til, at en lang række myndigheder havde oplevet problemer med kvaliteten af EasyTranslates tolke, ligesom der var problemer med at skaffe tolke.

Derudover har EasyTranslate sendt tolke på job, som ikke har haft den obligatoriske uddannelse eller som ikke har været sikkerhedsgodkendt.

Det har tidligere medført kritik fra blandt andet justitsminister Nick Hækkerup (S), der kaldte situationen for 'utilfredsstillende'.

Ifølge et svar til Folketingets Retsudvalg fra ministeren har der i perioden 1. april til 31. juli været indgivet 172 klager over tolkefirmaet.

I samme periode har der været bestilt 16.802 tolkninger hos virksomheden på landsplan.

Ifølge medstifter af EasyTranslate Frederik Riskær Pedersen er politiet dog generelt tilfredse med kvaliteten af tolkningerne, som tolkefirmaet leverer.

Medstifteren mener heller ikke, at der er problemer i relation til Syd- og Sønderjyllands politi på trods af de mange klager.

'I september måned var vores leverancegrad 98,2 pct. For Syd- og Sønderjyllands Politi, hvilket er over målet på 98 pct.,' skriver han i en mail til JydskeVestkysten.

'Desværre er det svært at sikre, at hver eneste tolkning forløber helt uden problemer, når vi gennemfører 4.000 tolkninger hver måned. Især i et system som retsvæsenet, hvor der er mange mødeflytninger og uforudsete ændringer, ofte med kort varsel,' skriver han videre.

Frederik Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersens søn, er medstifter af EasyTranslate. Foto: Celina Dahl Vis mere Frederik Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersens søn, er medstifter af EasyTranslate. Foto: Celina Dahl

På trods af problemerne med tolkefirmaet har Kammeradvokaten vurderet, at aftalen med EasyTranslate, der løber til 2021, ikke kan opsiges, som det er nu.

Det skyldes, at det på nuværende tidspunkt blot vurderes til at være en misligholdelse af kontrakten.

Skal aftalen kunne ophæves, skal der være tale om en væsentlig misligholdelse.

Nick Hækkerup (S) har tidligere udtalt, at hvis samme misligholdelse foreligger ved årsskiftet, så vil det være muligt at ophæve kontrakten.