Der er givet flere mulige forklaringer på, hvorfor detailsalget halter. Om de passer, står hen i det uvisse.

Danmarks Statistiks tal for salget i butikkerne i oktober var trist læsning. En lang række økonomer har efterfølgende peget på, at en mulig forklaring er, at forbrugerne har været tilbageholdende for i stedet at bruge pengene på forbrugsorgiet black friday.

I baggrunden lurer dog et generelt fald i forbrugertilliden, dårlige tal for dankortomsætningen og et privatforbrug, der ligger under tidligere opsvings forbrug.

- Man kan godt være bekymret for, at der er mere i faldet end black friday. Men at konkludere noget, det er svært, før vi ser tallene for november.

- Faldet i detailsalget kommer oven i et fald i forbrugertilliden, så det bliver spændende at se tallene for november, siger økonom i Sydbank Søren V. Kristensen.

Efter tallene fra Danmarks Statistik blev offentliggjort kom der dårlige nyheder, for håbet om at faldet i detailsalget skyldtes udsigten til black friday.

Nets kunne fortælle, at dankortomsætningen på dagen faldt til 1,9 milliarder kroner sammenlignet med 2,1 milliarder kroner på black friday i 2017.

- Tager man dagens tal for detailsalget for pålydende, så er det klart, at det tegner til, at der har været en svag udvikling i privatforbruget her sidst på året. Og det skal man tage alvorligt.

- Der er stadig en fin nok vækst i forbruget. Men der er mange ting, der signalerer, at der burde være mere vækst. Vi har en stor vækst i reallønnen, huspriserne stiger, og beskæftigelsen stiger, siger Danske Banks cheføkonom Las Olsen.

Privatforbruget er vigtigt, fordi det sammen med eksporten er den store vækstmotor i dansk økonomi. Det er dermed privatforbruget, der spiller en stor rolle, når det kommer til vækst og jobskabelse.

- Privatforbruget er haltende, og grundlæggende går det ikke voldsomt stærkt. Specielt ikke med et blik på, hvor godt det kunne gå med den reallønsfremgang og fremgang i beskæftigelsen, vi har.

- Der er nogle forklaringer i, at vi stadig har høj gæld, og finanskrisen er i frisk erindring. Men hvor gode de forklaringer er, det ved jeg ikke. Det er mærkeligt, det er det, siger Sydbanks Søren V. Kristensen om det svage forbrug.

Generelt har opsvinget siden krisetiderne for fem-seks år siden været præget af, at forbrugerne holder igen og bruger mindre, end de tjener.

- I hele det her opsving har vi set, at forbruget er steget mindre end indkomsten. Det plejer at være lige omvendt, altså at vi gasser ekstra op, når det går fremad, siger Las Olsen, der dog ikke vil konkludere noget på mandagens tal, da ting som black friday og internetsalg mudrer billedet.

- Det er for tidligt at drage konklusionen på grund af den støj, der er om det her tal, siger han.

/ritzau/