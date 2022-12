Lyt til artiklen

Dine aktier risikerer at blive sendt ud i kraftige udsving og falde i kurs i den kommende tid.

Sådan lyder advarslen fra Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen, i et skriv torsdag. Udmeldingen står i skarp kontrast til et marked, hvor investorerne igennem oktober og november har købt op i aktiemarkedet. Kursfesten fortsatte onsdag i USA, efter en ny udmelding fra chefen for den amerikanske centralbank.

Men det er måske især nu, at du skal passe på. Jacob Pedersen har selv fulgt, hvordan aktierne er steget på baggrund af håb om færre coronarestriktioner i Kina og mindre inflation i USA.

»Hverken aktiernes prisfastsættelse eller indtjeningsforventningerne til 2023 afspejler den virkelighed, som vi ser, når vi kigger ud ad vinduet,« fastslår Jacob Pedersen.

Ude i horisonten truer stadig en recession, vi befinder os i et investeringsmiljø med høje renter, og der er grund til at tro, at det stræk, vi som investorer bevæger os ind på nu, er fyldt med aktiefælder i form af indtjeningsskuffelser, forklarer Jacob Pedersen.

»De økonomiske realiteter vil indhente aktierne efter det ellers overraskende stærke oktober-november comeback, og vi imødeser i den kommende periode høj sandsynlighed aktiekursfald og store udsving ovenpå den seneste optur,« forklarer han og tilføjer:

»Den aktuelle prisfastsættelse er igen lidt dyrere end den historiske, og det ser simpelthen for dyrt ud i et miljø med recession men uden nulrenter og likviditetslykkepiller fra centralbankerne.«

Det er især den spirende optimisme på markedet, som aktieanalysechefen bider mærke i. En måned – eller to – med lidt lavere amerikansk inflation ændrer for ham at se ikke på de dystre aktieudsigter.

Den amerikanske centralbank og Den Europæiske Centralbank er stadig i gang med at stramme pengepolitikken, påpeger han. Begge centralbanker har med aktieanalysechefens ord »reelt advaret« om, at økonomierne skal »i bakgear,« hvis centralbankerne skal lykkes med at få inflationen ned omkring på cirka 2 pct., som er deres mål for at have en økonomi i trivsel.

Mindre gang i økonomierne vil ifølge Sydbank betyde, at vi skal forberede os på et fald i analytikernes forventninger til indtjeningsvæksten i 2023 på 3,4 pct.

Denne artikel er fra Euroinvestor.