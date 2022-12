Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Uanset, hvad vi gør, så er den ikke til at undgå.

Recessionen.

Sådan lyder det ifølge Finans.dk fra den britiske kapitalforvalter Schroders.

Recession er en længere periode med økonomisk nedgang, hvor arbejdsløsheden eksempelvis stiger.

Og det skal den vestlige verden altså forberede sig på ifølge Schroders, der er en hæderkronet britisk virksomhed, som forvalter omkring 5.000 milliarder kroner i hele verden.

Ifølge Finans.dk er det især USA og Europa, som Schroders spår, bliver hårdt ramt til næste år.

»Vi nærmer os et ret signifikant vendepunkt i verdensøkonomien. Der har været meget snak om en recession, og vi tror, at det bliver en hård landing,« sagde Keith Wade, der er cheføkonom i Schroders ifølge Finans.dk på et webseminar tidligere på ugen.

B.T. har gennem længere tid dækket de udfordringer, som den globale økonomi lige nu giver et stigende antal danskere.

Blandt andet viser nye tal, at dansk eksport er hårdt ramt af krisen med et fald på 4,9 procent siden september, når der tages højde for sæson.

Dermed har dansk eksport oplevet det største månedlige fald siden begyndelsen af coronakrisen.

Også boligmarkedet er for alvor begyndt at blive ramt af den økonomiske krise.

I november faldt boligpriserne for femte måned i træk, og 48 procent af alle de ejerlejligheder, der i oktober var til salg i København blev udbudt til nedsat pris.