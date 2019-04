Det tyske flyselskab Lufthansa fik underskud på 2,6 milliarder kroner i første kvartal.

Der er hård kamp om passagererne blandt flyselskaberne i Europa, og det mærkes hos tyske Lufthansa, der er det største på kontinentet.

Lufthansa kommer ud af første kvartal med et minus på 2,6 milliarder kroner.

Det er en forværring fra samme periode sidste år. Dengang fik det tyske selskab et minus på knap 300 millioner kroner.

Selskabet forklarer, at udgifterne til brændstof er steget omkring 1,5 milliarder kroner det seneste år.

Samtidig betyder kampen om kunderne, at priserne på billetter er under pres. Det rammer indtægterne.

- Overkapacitet - specielt på kort- og mellemdistancerne i Europa - svækkede vores indtjening betydeligt i første kvartal, siger finansdirektør Ulrik Svensson i en kommentar til regnskabet.

- Vi er dog fortrøstningsfulde ved, at vi vil se stigende omsætning allerede i andet kvartal. Det er baseret på, at niveauet af bestillinger ser fornuftigt ud i måneder frem, siger han.

29,4 millioner fløj med Lufthansa i første kvartal. Det er omtrent tre procent flere end i samme periode sidste år. Omsætningen er steget i samme takt. Den lyder på 59 milliarder kroner.

Selskabet havde tidligere i april flaget for, at første kvartal ville byde på et underskud i milliardklassen. Tallene er bekræftet i regnskabet.

Generelt set er månederne om vinteren de sværeste at tjene penge i for flyselskaberne. SAS og Norwegian havde også minus i første kvartal.

Lufthansa er ifølge analysefirmaet Capa det største selskab i Europa målt på antallet af passagerer.

På de næste pladser kommer Ryanair og IAG. Sidstnævnte ejer blandt andet British Airways, Aer Lingus og Vueling.

/ritzau/