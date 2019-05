Efter en moderat stigning på boligmarkedet koster en kvadratmeter villa eller rækkehus nu 14.057 kroner.

Den gennemsnitlige pris per kvadratmeter villa eller rækkehus flugter i øjeblikket med en rekord fra august sidste år, hvor huspriserne nåede det hidtil højeste niveau i dette årti.

Prisen for en kvadratmeter hus på er 14.057 kroner. Det er præcis samme beløb som gennemsnitsprisen for ni måneder siden.

Dermed har huspriserne igen ramt et rekordhøjt niveau.

Det oplyser selskabet Boligsiden.

- Priserne stiger svagt, og der er rigtig god omsætning. Rigtig mange har sat deres huse til salg, fordi de håber, at de kan få glæde af de høje priser, når de skal sælge, siger boligøkonom og kommunikationsdirektør ved Boligsiden Birgit Daetz.

Hele landet har det seneste år oplevet prisstigninger på boligmarkedet. I gennemsnit er huspriserne på landsplan steget 2,1 procent siden april 2018.

Hovedstaden er den region, der topper med en stigning på 2,9 procent. Lige herefter følger Nordjylland med en stigning på 2,8 procent siden april 2018, mens priserne i Syddanmark er steget mindst - nemlig 1 procent.

- Der er rimeligt tæt løb i alle regioner. Og hvis vi ser på den seneste måneds tid, har priserne også ændret sig ganske svagt, så det ser meget godt ud for boligmarkedet, siger Birgit Daetz.

Hun forventer, at huspriserne vil fortsætte med at stige.

- Umiddelbart ser det ud til at priserne vil stige, men der er også nogle forhold, som kan gøre, at vi er lidt usikre på, hvordan reaktionen vil blive hos de kommende boligkøbere, siger Birgit Daetz.

Hun henviser til, at der i 2020 kommer nye offentlige ejendomsvurderinger. Disse vurderinger har betydning for, hvor meget den enkelte boligejer skal betale i skat. Desuden ændres reglerne for boligbeskatning i 2021.

- Det kan være lidt svært for nye boligkøbere at gennemskue, hvordan boligmarkedet vil udvikle sig. Det kan selvfølgelig godt betyde noget for, hvor meget man vil betale for sin kommende bolig, siger Birgit Daetz.

Kvadratmeterprisen på villaer og rækkehuse har kun tre gange tidligere ligget over 14.000 kroner i Danmark i dette årti.

Mens priserne på villaer og rækkehuse er steget 2,1 procent, er priserne på markedet for ejerlejligheder siden april 2018 steget 1,2 procent.

/ritzau/