Olieprisen er steget med ti procent efter et angreb i Saudi-Arabien. Det betyder blandt andet dyrere benzin.

Danske familier kan blive ramt på pengepungen, efter at to olieanlæg i Saudi-Arabien i weekenden blev udsat for et droneangreb.

Siden angrebet er olieprisen steget med omkring ti procent. Det betyder blandt andet dyrere benzin og derved en ekstra stor regning for de familier, der har en benzindrevet bil.

Ifølge Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, vil en stigning på ti procent i olieprisen kunne koste en dansk familie med børn omkring 1000 kroner ekstra om året.

Det baserer han på forbrugerundersøgelser fra Danmarks Statistik, der viser, at en børnefamilie bruger cirka 10.000 kroner årligt på benzin og olie. Derudover kommer udgifter til at varme boligen op.

- Det betyder, at en stigning i olieprisen på i omegnen af ti procent umiddelbart koster en dansk familie tusind kroner om året, siger Tore Stramer.

