De fire store amerikanske flyselskaber taber alle mellem fem og otte procent på børsen i New York mandag.

De store amerikanske flyselskaber får mandag drøje hug på børsen i New York.

Det står klart efter lukketid på en dag, hvor de toneangivende indeks ellers så ud til at komme sig lidt efter sidste uges fald.

Selskaberne er ikke mindst hårdt ramt af coronakrisen, der drastisk har reduceret antallet af flyrejser verden over.

Mandag gav det fald på fem til otte procent hos Delta Airlines, American Airlines Group, Southwest Airlines og United Airlines.

Aktierne reagerer også på, at den legendariske investor Warren Buffett i weekenden meddelte, at hans investeringsselskab Berkshire Hathaways sælger ud af alle sine poster i de store selskaber.

Investeringerne havde været en fejl, erkendte Buffett.

- Det er et hårdt slag at se næsten hele efterspørgslen tørre ud. Grundlæggende har vi stort set lukket helt ned for flyrejser i dette land, siger Warren Buffet.

/ritzau/Reuters