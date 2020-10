Lave renter er medvirkende til, at der ikke forventes helt så store afkast på pensioner som tidligere.

Det seneste årti har budt på store afkast til pensionsopsparingerne, men i de kommende år skal man ikke forvente helt så meget vokseværk.

Det skyldes især, at der i fremtiden er udsigt til lidt lavere afkast på obligationer, men også på aktier, ejendomme og infrastruktur, som ofte indgår i pensionsopsparingen.

Sådan lyder vurderingen fra Rådet for Afkastforventninger, der udarbejder prognoser om afkast på investeringer for pensions-, forsikrings- og finansbranchen.

Hos pensionsselskabet Velliv, der har omkring 350.000 kunder, er cheføkonom Jens Christian Nielsen enig i vurderingen.

- Renterne er faldet, faldet og faldet, og alle tegn i sol, vind og måne tyder på, at det også vil se sådan ud i de kommende år.

- De lave renter giver billige boliglån, men den anden side af medaljen er, at der ikke er noget at hente ved at investere i obligationer, og det går ud over pensionsopsparingen, siger Jens Christian Nielsen.

For eksempel har en gennemsnitlig kunde hos pensionsselskabet Velliv de sidste ti år kunnet se pensionen vokse med otte procent om året.

Det svarer til, at en kunde med en million kroner i opsparing - i et gennemsnitsår - har kunnet se pensionen vokse 80.000 kroner om året.

Det tal kommer til at gå ned, vurderer Jens Christian Nielsen.

Han peger på, at Rådet for Afkastforventninger for eksempel venter, at globale aktier vil give seks procent om året de kommende år.

- Afkastet kommer til at blive lavere de kommende år, medmindre man er villig til at tage lidt mere risiko, men der skal man så gøre op med sig selv, om man vil have det godt med det nede i maven, siger Jens Christian Nielsen.

Han medgiver, at det på nuværende tidspunkt er mere vanskeligt end normalt at spå om afkastet på investeringer.

- Når man kommer med en prognose nu, så er den ekstra usikker, fordi vi står midt i et virusudbrud i hele verden.

- Det gør, at markederne svinger meget op og ned i øjeblikket, siger Jens Christian Nielsen.

