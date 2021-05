Det er nu blevet meget billigt at blive ejendomsinvestor.

For kun 100 kroner kan du blive investor i en århusiansk boligejendom gennem investeringsplatformen The Many, skriver Århus Stiftstidende.

Platformen har nemlig for nylig gjort det muligt at investere i en ejendom fra 2020 på Brassøvej i et nyt kvarter mellem letbanen og Lystrupvej i Risskov. Ejendommen består af 48 delevenlige to- og treværelses lejligheder med en fælles tagterrasse.

»Vores vision er at gøre det muligt for alle at investere i ejendomme. Du behøver ikke have flere millioner kroner stående i banken og investere gennem en fond, hvor minimums-investeringen typisk er 750.000 kroner. Hos os kan alle være med,« siger Thomas Midtgaard, der er administrerende direktør i The Many, til Århus Stiftstidende.

For 100 kroner kan du blive investor. Foto: The Many Vis mere For 100 kroner kan du blive investor. Foto: The Many

Der er omkring 250 mennesker, som har investeret tilsammen næsten 2,5 millioner kroner i fonden. Det betyder, at gennemsnittet for en investering ligger på 10.000 kroner i ejendommen.

Det er The Manys første projekt udenfor hovedstaden, hvor de har erfaring med, at en gennemsnitsinvestering ligger på 18-20.000.

Hvis man er investor gennem The Many, lægger man sine penge i for eksempel den fond, der har investeret i lige præcis ejendommen på Brassøvej.

Investeringsplatformen The Many blev grundlagt i 2019 og har 24 ansatte.