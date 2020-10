Transportgiganten DSV har formået at tjene flere penge under coronaudbruddet - især luftfragt luner.

Selv om coronaudbruddet har sat tydelige spor i verdensøkonomien, har den danske transport- og logistikgigant DSV Panalpina tjent flere penge i år.

Det oplyser selskabet i forbindelse med sit regnskab for tredje kvartal, der er offentliggjort torsdag morgen.

DSV kommer ud af kvartalet med et driftsoverskud på 2,7 milliarder kroner, hvilket er næsten en milliard højere end i samme periode sidste år.

For 15 måneder siden smeltede DSV sammen med schweiziske Panalpina i forbindelse med den største handel i DSV's historie, og integrationen er nu helt på plads.

Og årsagen til den forbedrede indtjening skyldes blandt andet lavere udgifter til ansatte, da der er blevet skåret i staben i forbindelse med fusionen af de to selskaber.

DSV har i dag omkring 56.100 ansatte. Det er 5700 færre end for et år siden.

Samtidig har DSV kunnet få flere penge per afsending under dele af coronaudbruddet. Det gælder primært inden for luftfragt.

Der er ikke er så mange fly på vingerne som normalt på grund af coronaudbruddet, men efterspørgslen på at fragte varer er højere, end der er kapacitet på de fly, der er i luften.

Derfor er priserne på at få fragtet varer med fly højere end normalt, hvilket luner hos DSV.

- Markedsvilkårene har været bedre end ventet på tværs af de fleste markeder, og samtidig har vi nydt godt af en effektiv styring af omkostningerne, siger administrerende direktør Jens Bjørn Andersen i en kommentar til regnskabet.

DSV har aktiviteter i mere end 80 lande og er blandt verdens største logistikvirksomheder.

DSV startede i 1976 som en sammenslutning af ti vognmænd, men er siden blevet en international koncern med aktiviteter i store dele af verden.

Koncernen er målt på omsætning Danmarks tredjestørste virksomhed efter A.P. Møller-Mærsk og Novo Nordisk.

/ritzau/