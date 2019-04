Efter et stærkt første kvartal trækker DSV sine forventninger til hele 2019 på grund af opkøbet af Panalpina.

Efter en "stærk" start på 2019 har den danske logistikgigant DSV på grund en forestående børsnotering af nye aktier i forbindelse med købet af konkurrenten Panalpina valgt at trække sine forventninger til hele årets resultat tilbage.

Direktør Jens Bjørn Andersen glæder sig over, at starten på 2019 har budt på fremgang på omsætningen i afdelingerne for fragt til luft og havs samt på vejene.

- Vi har leveret et stærkt resultat for første kvartal af 2019 med fremgang i omsætningen i alle divisioner og en underliggende vækst i resultat af primær drift på 15 procent, siger han.

I alt er der føjet over 400 millioner kroner til omsætningen i hele koncernen, så den nu er lige under 20 milliarder kroner for kvartalet.

- Som tidligere meddelt, har vi indgået en aftale om en sammenlægning af DSV og Panalpina, og vi forventer at kunne lukke denne transaktion inden udgangen af tredje kvartal i år.

Opkøbet af Panalpina faldt på plads 1. april.

/ritzau/