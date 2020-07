Efter opkøb af konkurrent og coronaudbrud er DSV gået fra at være 61.200 ansatte til 53.400.

Transportkoncernen DSV har forbedret sine resultater i første halvdel af 2020 efter sidste års milliardopkøb af schweiziske Panalpina.

DSV kommer ud af første halvår med et driftsoverskud på 4,2 milliarder kroner, hvilket er 1,1 milliard over sidste år. Det viser DSV's regnskab.

- De seneste måneder har udviklet sig bedre, end vi forventede i starten af coronakrisen.

- Stærk omkostningsstyring og en succesfuld integration af Panalpina har været vigtige drivere for resultatet, siger administrerende direktør Jens Bjørn Andersen i en kommentar til regnskabet.

DSV transporterer varer på landevejen, i luften og til søs og har desuden en forretning med at drive lagre for virksomheder.

Særligt luftfragt har været lukrativt for DSV de seneste måneder.

Der er godt nok blevet fragtet markant færre varer, men med langt færre fly end normalt på vingerne, har den danske koncern kunnet tage højere priser og dermed tjene mere per forsendelse.

For hele 2020 forventer DSV et driftsoverskud på 8,2-8,7 milliarder kroner.

Det er på linje med, hvad selskabet forventede i starten af året, inden coronaudbruddet for alvor brød ud.

Forventningen ses i lyset af, at DSV i starten af coronaudbruddet iværksatte en sparerunde på 1,4 milliarder.

Samtidig har selskabet været i gang med at smelte sammen med Panalpina, som blev købt sidste år for 37 milliarder kroner. Fusionen betød, at tusindvis af stillinger skulle nedlægges.

Fra starten af året er DSV gået fra at være omkring 61.200 ansatte til 53.400. DSV har aktiviteter i mere end 80 lande og er blandt verdens største logistikvirksomheder

Selskabet startede i 1976 som en sammenslutning af ti vognmænd, men er siden blevet en international koncern med aktiviteter i store dele af verden.

/ritzau/