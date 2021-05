Mindst 100 eldrevne togsæt fra franske Alstom bliver efter DSB's plan leveret fra 2024.

DSB og den franske togproducent Alstom må vente med underskrivelsen af en milliardkontrakt på fremtidens eltog efter en klage.

En anden togproducent, Stadler, har nemlig besluttet sig for at klage over, at Alstom vandt udbuddet om at levere eldrevne togsæt til DSB.

Det skriver DSB på sin hjemmeside.

Ifølge mediet MobilityWatch skulle kontrakten have været underskrevet i dag, onsdag.

- Det er ikke ualmindeligt, at den tabende part i et udbud af denne størrelse klager over afgørelsen, siger Jürgen Müller, direktør for Strategi og Togmateriel i DSB, til DSB's hjemmeside.

- Vi er for eksempel opmærksomme på to aktuelle tilfælde i Østrig og Schweiz, hvor Alstom har indgivet en klage over tildelinger til Stadler. Jeg vil gerne understrege, at DSB i vurderingen af buddene har valgt det tilbud, som ved den tilbudte løsning levede op til de tekniske krav, og som samtidig var det mest attraktive set fra en økonomisk synsvinkel.

- Med andre ord er det dét tilbud, hvor DSB fik mest kvalitet for pengene, siger Jürgen Müller.

I sidste måned oplyste transportminister Benny Engelbrecht (S), at Alstom havde vundet udbuddet.

Kontrakten lyder på et køb af minimum 100 el-togsæt. Der er i aftalen gjort plads til at købe yderligere togsæt, og det er forventningen fra DSB 's side, at der bliver tale om i alt 150 togsæt.

Aftalen gælder både selve togsættene og vedligeholdelse af dem og løber op i "mere end 20 milliarder kroner".

De eldrevne tog forventes leveret fra 2024.

DSB 's milliardstore indkøb er et resultat af en politisk aftale fra 2018. De skal blandt andet erstatte de IC4-togsæt, der i flere år var en torn i øjet på driften hos DSB på grund af tekniske problemer.

Klagen fra Stadler behandles i Klagenævnet for udbud, oplyser DSB.

/ritzau/