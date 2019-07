Ulykkelige passagerer og klaustrofobiske anfald var en del af hjemturen for nogle af de mange koncertgængere, der lørdag var til koncert med Ed Sheeran i Odense.

DSB havde nemlig ikke indsat ekstravogne, til de koncertgæster, der skulle med toget mod København.

Og det medførte et ekstremt pres i togvognene, hvor folk stod så tæt, at hverken passagerer eller personale kunne bevæge sig frem eller tilbage i toget.

»Folk var ulykkelige, og flere var vrede. Der var folk, der led af klaustrofobi. Der var en nede bagved, som græd og græd, fordi hun var så bange,« fortæller 69-årige Alice Hvidtfeldt, som selv havde været til koncerten i Tusindårsskoven og skulle med toget til Slagelse natten til søndag sammen med de andre koncertgæster til B.T.

»De blev ved med at lukke folk ind i toget, og folk pressede løs i alle vognene for at komme med afgangen. DSB er fuldstændig ligeglade. Det er groft uansvarligt,« siger 69-årige Alice Hvidtfeldt.

»Tænk, hvis der var sket en hård opbremsning i toget. Hvad var der så sket i et tog med så mange passagerer, der står som sild i en tønde?« spørger hun retorisk og fortæller, at folk holdt fast i hinanden, når der var slinger i toget, fordi det var svært at holde fast andre steder på grund af pladsmangel.

Selv havde Alice Hvidtfeldt købt en pladsbillet, fordi hun har slidgigt i sit ene knæ, men det var umuligt at komme frem til den reserverede plads, og hun måtte opgive og stod i stedet spændt mellem de mange andre pressede passagerer i mellemgangen.

Men pladsmangel var ikke det eneste problem den aften.

På Nyborg station kunne toget pludselig ikke køre længere på grund af problemer med signalet.

Derfor blev samtlige af vognens passagerer dirigeret over i et andet tog, og det tog var endnu mindre end det første, fortæller Alice Hvidtfeldt.

Hun nåede kun lige op ad trappen i det nye tog og så sig nødsaget til at sætte sig ind på vognens toilet, for at kunne hvile sit dårlige knæ.

»Jeg har klaget over oplevelsen til DSB. Ikke for at få pengene tilbage men over selve forløbet,« siger hun.

»DSB skal oppe sig, for med sådan nogle oplevelser som den her, så vil vi da ikke køre med dem igen,« fortæller Alice Hvidtfeldt.

Hun siger, at hun ikke tør at tage toget hjem fra en stor koncert igen efter oplevelsen i nat.

Tony Bispeskov, informationschef hos DSB siger, at det er svært for DSB at vide, hvornår de skal sætte ekstravogne ind efter et stort arrangement:

»Udfordringen er, at vi aldrig kan vide præcis, hvornår en koncert er færdig. Nogle gange slutter de tidligere eller senere end det anslåede tidspunkt,« siger han til B.T.

DSB havde sat ekstravogne ind på nogle af afgangene efter koncerten i Odense, men ikke på den afgang, der lå bedst i forhold til koncertens afslutningstidpunkt kl. 22.45.

At nogle af togpassagererne har følt sig utrygge, beklager han.

Han tilføjer, at hvis der er for mange mennesker med toget til, at man kan bede personalet om hjælp, så skal man vente til, at toget stopper ved næste station og stikke hovedet ud og fange togkontrolløren på perronen.

Søndag aften spiller Ed Sheeran igen i Tusindårsskoven til endnu en udsolgt koncert med 45.000 koncertgæster.

DSB har dog ikke sat flere togvogne ind end i går.