DSB vil afskedige 100 medarbejdere i administrationen.

Det oplyser selskabet på sin hjemmeside mandag middag.

'Eftersom der har været tilbageholdenhed med genbesættelse af ledige stillinger, kan antallet af opsigelser reduceres, men ca. 60 medarbejdere vil blive opsagt med udgangen af marts. Det endelige antal afhænger af, hvor mange der vil tage imod et tilbud om frivillige fratrædelsespakker,' skriver DSB i en pressemeddelelse.

Fyringsrunden kommer i kølvandet på et årsregnskab, der ellers udviste et overskud på 568 millioner kroner - omkring dobbelt så meget som året før. Årsregnskabet viste dog også, at DSB taber terræn hos de rejsende, der foretog 1,1 million færre rejser end året før. Særligt konkurrencen med busser og delebilordninger over Storebælt gør ondt på den statsejede virksomhed.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Det er netop konkurrencen, som DSB begrunder dagens bebudede massefyringer med.

'Det betyder, at vi løbende skal minimere vores omkostninger og tilpasse virksomheden til fremtidens krav, herunder en mere effektiv administration og en yderligere reduktion af medarbejderstaben. Vi har tidligere effektiviseret administrationen med en reduktion i antallet af medarbejdere og ledere, og senest har vi nedlagt et direktørområde i DSB,' siger administerende direktør Flemming Jensen.

Det er både ledere og medarbejdere på gulvet, der bliver fyret, oplyser DSB. De vil blive tilbudt frivillige fratrædelsesordninger.

DSB beskæftigede sidste år knap 7.000 ansatte.