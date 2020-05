Restriktioner som følge af coronaudbruddet koster DSB mange penge.

Lige nu estimeres der et underskud i 2020 på mindst en milliard kroner, oplyser DSB i sit regnskab for første kvartal.

Det statsejede togselskab bemærker, at situationen er uden fortilfælde, og at det derfor er vanskeligt at fastsætte forventningerne til resultatet for 2020.

- Omfanget af den negative påvirkning er usikker, ligesom det er meget vanskeligt at forudse påvirkningen af rejsetal og økonomi i de følgende år, skriver DSB i pressemeddelelsen.

Artiklen opdateres...