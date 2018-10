205 DR-ansatte har onsdag fået at vide, at de skal fyres. Det fremgår af en pressemeddelelse fra DR.

Inden det har 64 ansatte indgået aftaler om frivillige fratrædelser, mens 87 stillinger er fundet blandt andet gennem omplaceringer, fremgår det.

26 chefstillinger er allerede nedlagt.

Dermed bliver der i alt 382 færre stillinger i DR.

'Dette er en af de sværeste og længste dage nogensinde for alle i DR,' siger Maria Rørbye Rønn, der er generaldirektør i DR, i meddelelsen.

Hun fortæller også, at DR sammen med faglige organisationer har gjort så meget som muligt for at begrænse antallet, der skal fyres.

'Men det er stadig et meget, meget stort antal medarbejdere, som har oplevet, at der er blevet grebet ind i deres liv på en måde, som de ikke selv har ønsket,' fortsætter hun.

Fyringerne sker som led i den spareplan, DR fremlagde som konsekvens af det seneste medieforlig, hvor DR blev pålagt at spare 20 procent på budgettet.

Det har blandt andet betydet, at en række tv- og radiokanaler skal lukke.

'Planen gennemfører første fase af disse besparelser, svarende til 420 millioner kroner årligt, og den bringer DR's økonomi i balance til og med 2021,' fremgår det af meddelelsen.

På DR's nye nyhedsområde bliver der i alt skåret 90 stillinger, oplyser Thomas Falbe, der er nyhedschef i DR Nyheder, til branchemediet Mediawatch.

Det er dog ikke 90 fyringer, men også en kombination hvor blandt andet frivillige fratrædelser tæller med, understreger han ifølge mediet.

Det nye nyhedsområde omfatter DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter.

Tidligere onsdag nedlagde flere regionale DR-stationer arbejdet. Først gik alle medlemmer af Dansk Journalistforbund fra DR Syd hjem, mens DR Østjylland og DR Sjælland nedlagde arbejdet senere.

Hos DR Syd skete det i sympati med deres kolleger, der skal fyres, skriver journalisten.dk.

Tillidsrepræsentanten hos DR Sjælland, René Sabro, fortæller journalisten.dk, at de ansatte på DR Sjælland følte en blanding af vrede, frustration, sorg og sympati.

