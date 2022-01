Et stort hus med synlige bjælker, en skovgrund med flere små skovsæeøer, enge og så hele 167 hektarer at boltre sig på.

Sådan lyder nogle af de fakta, der gemmer sig i en salgsopstilling, som den fynske ejendomsmægler Asger Olsen har ude.

Skoven, som man kan komme til at eje for den nette sum af 25 millioner danske kroner, hedder Hesbjerg Skov. Og selvom ejedommen, der ligger vest for Odense i Blommenslydt, for mange familier sikkert vil være en betragtelig økonomisk omgang, er ejendomsmægleren fortrøstningsfuld.

»Den bliver solgt i løbet af foråret. Det tør jeg godt at sige. Der er på godt og ondt mange penge i markedet lige nu,« lyder det fra Asger Olsen, der specialiserer sig i salg af større landbrug og godser.

Den unikke ejendom udenfor Odense byder på gode muligheder for jagt, hvor en kommende ejer også kan vælge at leje ud. Foto: Asger Olsen Vis mere Den unikke ejendom udenfor Odense byder på gode muligheder for jagt, hvor en kommende ejer også kan vælge at leje ud. Foto: Asger Olsen

Han fremhæver nogle af de ting ved den her ejendom, som gør den attraktiv for flere kunder, end menigmand måske ville tro.

»Det er tæt på Odense, der er et godt hus på ejendommen, og så er det en flot skov, man får.«

Det må da alligevel være et fåtal, der kan erhverve sig sådan en grund?

»Det er der faktisk mange, der kan. Selvfølgelig kræver det, at man har en vis mængde penge, men der er folk, der er interesserede.«

Den kæmpestore grund rummer også flere skovsøer. Foto: Asger Olsen Vis mere Den kæmpestore grund rummer også flere skovsøer. Foto: Asger Olsen

Ejendomsmægleren, der er uddannet skovfoged og økonom, fortæller, at der også er mere afklaring for en mulig køber, da man har fået klargjort præcist, hvilke dele af ejendommen, der er fredede.

22. december faldt det på pålads, hvad der er af bestemmelser for det, der kaldes Hesbjergkilen, så en ny ejer kan vide, hvad man må og ikke må gøre med jorden.

Og Asger Olsen fik papirerne med fredningen tilsendt for nylig, så en mulig køber kan få detaljer.

Huset, der ligger på grunden ligger ugenert trukket tilbage i en parklignende have. Den 271 kvadratmeter store bygning er bygget i 1942 af en skovfoged, der var ved Langesø.

Ejendommen er opført af en skovfoged, som boede der, og det bærer den også præg af, siger Asger Olsen. Foto: Asger Olsen Vis mere Ejendommen er opført af en skovfoged, som boede der, og det bærer den også præg af, siger Asger Olsen. Foto: Asger Olsen

»Der er et fint hus. Der er store bjælker indenfor, og det bærer stilmæssigt præg af, at det er skovfoged, der har bygget det. Ovenpå er der almindelige værelser og så er der noget kælder,« siger Asger Olsen.

I skoven kan man desuden blandt andet jage dåvildt, råvildt, ænder, fasaner, snepper, harer, ræve og duer.

Skoven består desuden mest af løvtræer.

Ejendommen er uden landbrugs- eller bopælspligt.