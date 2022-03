Ambitionerne var høje, da Joy Lopdrup sammen med sin mand Henrik åbnede restaurant Baan Baan by Joy midt i Odense.

Men efter godt halvandet år med både nedlukninger, restriktioner og stigende udgifter til energi og råvarer må ejerne kaste håndklædet i ringen.

Det skriver de i et fælles opslag på restaurantens Facebookside.

»I dag har vi hejst det hvide flag og indgivet en konkursbegæring til skifteretten. Vi prøvede i en særdeles svær tid, men det blev desværre FOR svært, og derfor bliver Odense en spændene og anderledes restaurant fattigere,« skriver de i opslaget.

For halvandet år siden rykkede de ellers ind i deres lokaler, som ligger midt på gågaden i Odense. Men så ramte en total nedlukning af Danmark. En periode, der skulle vise sig at være en stor udfordring for den lille restaurant.

»En periode med restriktioner og et Danmark med mange coronasmittede gjorde det rigtig svært. Vi har kæmpet med daglige aflysninger og det gør det rigtig svært for en lille restaurant med 7 borde,« står der i opslaget.

I opslaget skriver de dog, at de ser ind i en periode, hvor antallet af bookinger er stigende. Det er bare ikke nok.

For de står til at skulle tilbagebetale både hjælpepakker og udskudt moms, og det kombineret med de stigende udgifter til energi og råvarer er altså for stor en kamel at skulle sluge.

De to ejere slutter opslaget af med at takke alle gæster, personale, leverandører og ikke mindst deres familie, for at have støttet dem i deres drøm.

»Vi har fulgt vores drøm og satset alt, vi har, vi har haft det sjovt, og vi har haft de bedste omkring os til at give oplevelser til vores skønne gæster,« afslutter de i opslaget.

Baan Baan by Joy åbnede i maj 2021, og gæsterne blev dengang budt indenfor til en menu, som var en fusion mellem det thailandske og det nordiske køkken.

Ud over restauranten har Joy Lopdrup en madbod på streetfood markedet Storms Pakhus i Odense.