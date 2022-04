Fast rente og 30 års afdragsfrihed har længe været et drømmelån blandt boligejere og købere.

Men det er slut nu ifølge Finans.

For Realkreditinstituttterne er blevet nervøse for at udstede lån i små obligationsserier.

På bare få måneder er renten på fast lån med 30 års afdragsfrihed nemlig bevæget sig opad fra 1 til nu 3 procent. Det betyder også at kurstabet på dette er for stort.

Og snart er der også risiko for, at et 4 procents lån kan åbne.

»Hele sektoren holder lige hesten,« fortæller afdelingsdirektør i Jysk Realkredit Mikkel Høegh til Finans.

De kunder, der kigger mod denne type lån, må derfor i øjeblikket se mod flekslånet, herunder en variabel rente, som følge af den stejle rentekurve.

Mere konkret betyder den stejle rentekurve, at renteforskellen mellem et lån med kort og lang rente udvides.

De mange udstedelser af nye obligationer har resulteret i rekordmange små obligationsserier. Jo mindre en serie er, desto større er risikoen for uregelmæssig kursdannelse og dermed højere kurstab for boligejere, der vil ud af lånet.

Derfor er realkreditinstitutterne nu begyndt at opfordre kunderne til i højere grad at vælge lån i store obligationsserier.

For godt og vel et år siden var renten helt nede på rekordlave 0,5 procent.

Præcis hvor hårdt de stigende renteudgifter vil ramme danske boligejere, kan du læse mere om her.