Falcks årsregnskab understreger, at der er brug for den omstilling, som selskabet er i gang med.

København. Med ansættelsen af administrerende direktør Jakob Riis, der kom fra Novo Nordisk, tog Falcks bestyrelse sidste år første skridt i en gennemgribende oprydning.

At det var tiltrængt, fremgår af regnskabet for 2017, som er offentliggjort tirsdag.

Ser man bort fra de enorme nedskrivninger på mere end tre milliarder, som er gennemført, løber regnskabet kun lige rundt.

Ud af en omsætning på mere end 15 milliarder kroner er det således kun lykkedes at opnå et driftsresultat på to millioner kroner.

Det er utilfredsstillende, siger Jakob Riis i en kommentar til regnskabet.

- Vi havde væsentlige nedskrivninger på goodwill og andre aktiver i 2017, men det ændrer ikke ved, at vores underliggende driftsmargin i flere år har været faldende. Den udvikling skal vi have vendt, siger han.

Han og den øvrige ledelse i Falck har sat gang i en turnaround-proces, der skal forbedre driften med 500 millioner kroner.

Samtidig ændrer man strategien, så man fremover styrer virksomheden centralt i stedet for den tidligere, decentrale model.

- Standardiserede processer og digitalisering kommer til at spille en central rolle på tværs af vores serviceområder og administrative funktioner, hedder det i kommentaren.

Falck opererer i dag på en række forretningsområder, men kommer fremover muligvis til at fokusere på de vigtigste - ambulancetjenester og sundhedspleje.

- Som en del af målet om at fokusere forretningen har Falck iværksat en strategisk gennemgang af Falck Safety Services og Falck Lægehuse med henblik på at fastslå, om Falck er den rette langsigtede ejer af de to forretningsområder, skriver selskabet i forbindelse med regnskabet.

/ritzau/