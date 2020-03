Effekten af coronavirussen rammer også danske mode- og skobutikker.

Det står klart, efter resultatet af en undersøgelse foretaget af Dansk Detail blev fremlagt mandag.

Det skriver finans.dk.

Dansk Detail har mandag morgen spurgt 200 medlemmer om, hvordan salget var fredag til søndag.

Og det er nedslående tal.

Undersøgelsen viser nemlig et fald på 65 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Administrerende direktør i Dansk Detail, Jens Birkeholm, fortæller, at branchen står i en alvorlig situation.

»Nogle melder endda om endnu større fald eller slet ingen weekendsalg. Vi er på alle måder i en alvorlig situation.«

Butiksfacader på Strøget. Moss Copenhagen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Butiksfacader på Strøget. Moss Copenhagen. Foto: Ida Marie Odgaard

Flere butikker såsom Moss Copenhagen og DK Company har meddelt, at de vil holde deres butikker lukket de næste uger for at stoppe smittespredning.

Det er blandt andet Dansk Details håb, at udlejerne af diverse mode- og skobutikker nedsætter huslejen i en periode for at hjælpe butikkerne.

Administrerende direktør i Dansk Mode og Textil, Thomas Klausen, er på linje med Jens Birkeholm og uddyber, at huslejen ofte udgør 20 procent af detailhandlens faste månedlige omkostninger.

Et af argumenterne for, at udlejerne skulle komme butikkerne til undsætning, er, at aktører såsom leverandører og banker allerede har strukket sig for at hjælpe detailhandlen.