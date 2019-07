Dramaet omkring det skandaleramte OW Bunkers fortsætter. Nu stævner konkursboet sin egen kurator for en halv milliard.

Konkursboet efter olievirksomheden har efter næsten to års undersøgelser valgt at rejse en erstatningssag på 523 millioner kroner mod kurator John Sommer Schmidt og advokatfirmaet Gorissen Federspiel, der er en ud af to kuratorer.

Erstatningssagen bygger på, at John Sommer Schmidt ifølge en redegørelse ikke overholdt en tidsfrist, hvilket havde den konsekvens, at konkursboet ikke kunne rejse et økonomisk krav mod investeringsbanken Jefferies i London. Det skriver Jyllands Posten.

Det stævnede advokatfirma, Gorissen Federspiel, bekræfter overfor avisen, at det har modtaget stævningen.

»Vi og vores rådgivere bestrider fortsat, at der er begået ansvarspådragende fejl af kurator John Sommer Schmidt. Vi har anmeldt kravet til vores forsikringsselskab, og sagen vil nu blive prøvet ved domstolene,« oplyser managing partner Martin André Dittmer i en e-mail.

Det er Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, som har undersøgt, hvorvidt der har været grundlag for en erstatningssag mod advokatfirmaet Gorissen Federspiel.

Det fandt han og torsdag indleverede han stævningen på vegne af OW Bunkers konkursbo til Københavns Byret.

Den nordjyske aktieselskab, som hovedsageligt købte og solgte brændstof til skibe, gik i november 2014 konkurs. Det skete otte måneder efter, at koncernen var gået på børsen.