Natten til onsdag opstod en uventet situation i Forligsinstitutionen.

Dele af lønmodtagerne valgte at sige nej tak til et udspil, mens andre omkring kl. 01.00 overvejede at sige ja.



Det oplyste chefforhandler for lønmodtagerne på regionernes side, Grete Christensen.



Det store bump på vejen er ifølge FTF-formand Bente Sorgenfrey forhandlingerne om spisepauserne på det regionale område.

På billedet: Forligsmand Mette Christensen i Forligsinstitutionen tirsdag aften. Foto: Martin Sylvest

Chefforhandleren for lønmodtagerne på regionernes område, Grete Christensen, erklærede natten til onsdag sin skuffelse over LO-grupperne.

»Jeg er overrasket. Vi har set mange udtalelser de seneste dage. Fællesskabet har betydet rigtig meget,« lød det fra Grete Christensen, der fortsatte:

»Jeg synes, at Dennis (FOA-formand Dennis Kristensen, red.) tidligere har været meget klar om, at vi gik ind sammen og gik ud sammen. Han har talt meget ind i fællesskabet. Lige nu og her tyder det på, at det ikke betyder så meget.«



Det var klokken 01.45 natten til onsdag ikke bekræftet, om LO-grupperne havde sagt ja til det tilbud, som FTF og Akademikerne har sagt nej tak til.



Natten til onsdag fortsatte LO-forbundene således forhandlingerne. Omvendt var der pause for de to øvrige områder.

Forligsformand Mette Christensen har bedt forhandlerne på det statslige område om at møde op igen i Forligsinstitutionen onsdag kl. 13.00. Det fortæller Flemming Vinter, der er chefforhandler for de ansatte i staten.



For det kommunale område starter forhandlingerne op igen onsdag kl. 10.00, siger Michael Ziegler, der forhandler for kommunerne.

