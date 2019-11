Der har været gang i svingdøren i Morsø Kommunes Børn- og Kulturforvaltning det seneste års tid.

Først forlod to chefer deres stillinger med dags varsel, og nu er lederen af familierådgivningen blevet fyret og bortvist.

Hvor direktør Peder Hanghøj og chef for Center for Børn og Familier Alex Bang Henriksen ifølge Morsø Kommune selv forlod deres stillinger for et års tid siden, bekræfter kommunen overfor Nordjyske, at den kvindelige leder af familierådgivningen blev fyret.

Hun blev ifølge lokalmediet bortvist fra Center for Børn og Familier den 7. november.

»Jeg kan bekræfte, at gruppelederen er afskediget. Jeg kan ikke kommentere yderligere, da det er en personalesag,« siger direktør for Børn og Kultur, Torben Gregersen, til Nordjyske.

Den fyrede kvinde blev i slutningen af 2017 forfremmet til leder af familierådgivningen af Torben Gregersens forgænger, Alex Bang Henriksen, der som nævnt pludselig forlod sin stilling for omkring et år siden.

Den ikke navngivne leder havde arbejdet i kommunen i otte år, da hun blev fyret.

Ifølge Torben Gregersen er Center for Børn og Familier i gang med en revitalisering. Han vil dog ikke kalde det en oprydning.