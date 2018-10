Timothy Jacob Jensen er fortid som direktør for Jacob Jensen Design, som hans far grundlagde.

Mandag aften blev sønnen fyret fra sin stilling, mens han befandt sig i Thailand. Det fortæller hovedpersonen selv til Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

»Jeg fik beskeden kl. 21 i går aftes, og nu er jeg allerede blevet lukket ude af mine mailkonti. Jeg har i længere tid sagt, at jeg ville stoppe som direktør i 2019, men allerede nu synes Lars Kolind, at jeg skulle stoppe, uden at jeg har fået en begrundelse,« siger Timothy Jacob Jensen.

På fem år har designvirksomheden tabt 40 millioner kroner, og det er i det lys, fyringen skal ses. Virksomheden ejes af erhvervsmanden Lars Kolind, Jobindex-skaberen Kaare Danielsen og Timothy Jacob Jensen.

Grundlæggeren af virksomheden, Jacob Jensen, døde i 2015, 89 år gammel. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Grundlæggeren af virksomheden, Jacob Jensen, døde i 2015, 89 år gammel. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Over for Finans forklarer Lars Kolind, at fyringen slet og ret skyldes, at Timothy Jacob Jensen ikke er den rette til at lede firmaet.

Timothy Jacob Jensen svarer igen, at selskabets resultater er blevet forværret i takt med, at Lars Kolind er trådt ind i virksomhedens ledelse.

Sten T. Davidsen, der er direktør i Lars Kolinds personlige selskaber, er indsat som midlertidig administrerende direktør, indtil en ny er ansat.

Jacob Jensens nok mest kendte stykke design er Margretheskålen, der blev designet i 1954 og produceret af Rosti. Derudover har selskabet designet blandt andet ure, lamper, termometre og diverse køkkenudstyr.