Der er en 'tidsindstillet bombe' under verdensøkonomien.

Så bombastisk er udmeldingen fra en af verdens helst store økonomer Nouriel Roubini.

Han luftede sin analyse af verdensøkonomien på Skagen Fondenes nytårskonference, skriver Børsen.

Og der er en helt særlig grund til at lytte, når Nouriel Roubini kommer med advarsler.

Han er nemlig anerkendt for at have forudset store kriser før.

Nouriel Roubini beskrev på konferencen, hvordan han betragter den hastigt voksende gæld i amerikanske virksomheder som en 'tidsindstillet bombe'.

»Lige nu er vi stadig i opbygningsfasen, men fortsætter gældsopbygningen i amerikanske virksomheder i to-tre år endnu, kan det hele eksplodere. Også selvom der ikke kommer et stort økonomisk chok,« sagde han ifølge Børsen.

Og selvom han denne gang taler om gælden i de amerikanske virksomheder, er der paralleller til hans tidligere så kendte advarsel.

Før den store finanskrise i 2007 advarede Nouriel Roubini nemlig om, at gælden på det amerikanske boligmarked var løbet løbsk.

Det fik han i den grad ret i. Og derfor fik han sit øgenavn 'Dr. Doom'.

På konferencen fortalte Nouriel Roubini ifølge Børsen, at det generelt er helt normalt for virksomheder at optage gæld for at kunne finansiere nye investeringer og vækst. Det er i sig selv ikke et problem, så længe den samlede økonomi fortsætter med at vokse to procent om året, og der er fuld beskæftigelse.

Problemet vil opstå, hvis vækst-festen stopper, og væksten f.eks. falder fra to til en procent, skriver mediet. Så vil virksomhederne komme i problemer og få svært ved at afbetale deres gæld med potentielle konkurser til følge.