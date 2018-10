DR-værten Adrian Lloyd Hughes er på vej væk.

»Det er med en særegen blanding af vemod og forventning, jeg kan fortælle, at jeg har søgt og fået en aftale om frivillig fratrædelse fra DR,« fortæller han på Facebook.

Seere kan dog fortsætte med at se ham i værtsrollen lidt endnu.

Den 56-årige vært fortsætter med at tilrettelægge og beværte P1's 'Klog på sprog' i 2019 samt den nyligt bestilte 9. sæson af DR K's Kunstquiz i 2019. Han vil fremover fokusere på sin egen 'geschæft', som han selv formulerer det. Fra 1. november i år begiver han sig ud i freelancetilværelsen, hvor han vil arbejde med at formidle kultur, kunst og historie.

Ved siden af håber han på at skrive bøger og holde foredrag.

Adrian Lloyd Hughes fortæller, at det har været et 'kolossalt privilegie' at arbejde for DR, hvor han har været siden 1996.

»Jeg kommer ikke til at savne mine kolleger, da jeg jo fortsætter mindst et år med at arbejde med dem i allerede definerede sammenhænge,« skriver han.

Hvad fremtiden jobmæssigt bringer fra 2020, tør Adrian Lloyd Hughes ikke komme nærmere ind på med henvisning til 'DR’s nuværende situation.'

18. september kom det frem, at DR ville lukke seks kanaler og fyre to direktører. Det kommer i kølvandet på, at DR skal spare knap 800 millioner kroner.