Hvis du er stor fan af dansk musik generelt set, så har vi her en af de få positive nyheder, som coronavirussen har givet os.

DR har nemlig valgt at spille mere dansk musik i radioen i den seneste uges tid, og det er noget, de har planlagt at fortsætte med.

I starten var det planen at spille mere dansk musik i to uger på P3 og P4, men nu har de valgt at forlænge det til hele april og til andre platforme også.

Den afgørende grund til det er situationen med coronavirussen.

»Rigtig mange af vores lyttere skulle i denne tid have været ude og høre dansk musik, men da corona-krisen har lagt store dele af dansk musikliv ned, kan det ikke lade sig gøre. Derfor vil vi gerne give dem noget mere dansk musik i radioen, og vi valgte til at begynde med at skrue markant op for den danske musik på P3 og P4,« siger radiochef hos DR Anette Kokholm i en pressemeddelelse.

Resten af måneden er der planlagte indsatser for det danske musikliv på alle DR’s radiokanaler, som spiller musik.

Programmer som ‘Dansktoppen’ og ‘Giro 413’ vil vende tilbage til P5 i den kommende uge, og der vil også være et intensiveret fokus på dansk musik hos P2, P6 Beat og P8 Jazz.

Målet er, at 80 procent af musikken spillet på P4 og P5 vil være dansk, mens tallet vil være 60 procent hos P3.