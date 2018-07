Japanske Nintendos overskud er steget betydeligt i første kvartal, i takt med at Switch-konsollen sælger godt.

Tokyo. Nintendos overskud er steget betydeligt i første kvartal, da man har solgt mange af den nye Switch-konsol. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet steg Nintendos nettooverskud med næsten 50 procent til 31 milliarder yen, 1,8 milliarder kroner, i første kvartal af selskabets regnskabsår, der sluttede med juni.

Det skete på et salg på 168 milliarder yen, en stigning på ni procent i forhold til samme periode sidste år.

- I første kvartal til Nintendo Switch blev "Donkey Kong Country: Tropical Freeze" lanceret og blev populært og solgte 1,4 millioner styk på verdensplan.

- "Mario Tennis Ace", lanceret i juni, har også fået en god start med 1,38 millioner solgte styk, skriver Nintendo i regnskabet.

Også Nintendo Labo har solgt godt for selskabet. Labo lader brugere bygge ting i hårdt pap, der så kan kombineres med Nintendo Switch. Dermed forbindes det fysiske med det digitale.

Det kan for eksempel være et lille klaver, en bil eller andet, der så fungerer sammen med Switch.

- Vi lancerede Nintendo Labo i april som en ny måde at lege på. Det fik stor opmærksomhed globalt og blev taget rigtigt godt imod af forbrugerne.

- Salget af Nintendo Labo nåede 1,39 millioner enheder, skriver Nintendo.

For hele året forventer Nintendo at omsætte for 1200 milliarder yen - 69 milliarder kroner - og få et nettoresultat på 165 milliarder yen.

- For Nintendo Switch er salget af konsoller steget i alle regioner siden computerspilskonferencen E3 blev afholdt i USA i juni.

- Mellem sommeren og slutningen på året bliver "Captain Toad: Treasue Tracker" lanceret efterfulgt af Nintendo Labo Toy-Con 03: Vehicle Kit og Super Mario Party i oktober.

Mens Switch altså sælger solidt, står den gamle kæmpe Nintendo 3DS for fald. Salget af 3DS faldt med 62 procent til 0,36 millioner styk i forhold til samme periode sidste år.

/ritzau/