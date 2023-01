Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Coronapandemien har taget livet af endnu et firma.

Custom Cash Nordic er begæret konkurs, skriver Finans.dk.

Virksomheden er stiftet af Nikolaj Østergaard – søn af Parkens tidligere bestyrelsesformand Flemming Østergaard, bedre kendt som Don Ø.

Nikolaj Østergaard stiftede Custom Cash Nordic i 2017, og selskabet står bag en app, der skal gøre det nemmere for turister at købe toldfrit i Danmark.

Da turisterne blev væk under coronakrisen, var det et hårdt slag for virksomheden, fortæller kurator Nicolai Dyhr til avisen.

»Det er hovedsagelig sket som følge af corona og eftervirkninger heraf, idet der især ikke er asiatiske eller kinesiske turister i Danmark længere i samme omfang som tidligere.«

Ud over Flemming Østergaard er Nikolaj Østergaards svigerfar, mangemillionær Poul Rørsgaard, i ejerkredsen.

Også Axcel-partner Nikolaj Vejlsgaard og Lego-arvingen Casper Kirk Johansen er involveret i firmaet.