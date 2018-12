Tidligere bestyrelsesformand i Nissan Carlos Ghosn skal forblive bag tremmer.

En domstol i den japanske hovedstad, Tokyo, har besluttet at forlænge varetægtsfængslingen af Nissan Motors afsatte bestyrelsesformand, Carlos Ghosn, med ti dage.

Det skriver en række lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den 64-årige Ghosn blev anholdt 19. november sammen med en anden topchef i Nissan, Greg Kelly. Begge er tiltalt for massivt bedrageri.

Myndighederne mistænker de to for at have underrapporteret deres milliongager. Det skulle være sket for at slippe billigere i skat.

Det påståede bedrageri skal have stået på fra 2011 til 2015.

