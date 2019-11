Kan du blive kompenseret, hvis dit fly bliver aflyst på grund af personalestrejke?

Det spørgsmål har Københavns Byret taget stilling til i en sag om en rejse fra København til Madrid.

Og svaret er: Ja.

Det blev vurderingen i en sag om en rejse, der blev aflyst på grund af strejke blandt Ryanairs eget personale.

Passagererne blev tilbudt en flybillet til en anden flyvning, men de mistede stadig 3 dages ferie i Madrid.

Og det giver har ret til kompensation, selv om flyselskabet indtil nu har afvist det. Selskabet forsvarede sig ellers med, at der var tale om en 'usædvanlig omstændighed', fortæller flykompensationsselskab AirHelp, der har vundet sagen, i en pressemeddelelse.

»Vi har ellers set mange eksempler på flyselskaber, der forsøger at kalde en strejke blandt flyselskabets eget personale for en usædvanlig omstændighed. Det er bare ikke korrekt,« udtaler chefjurist ved AirHelp, Christian Nielsen.

Ryanair er et af de flyselskaber med flest strejker i 2018. Afgørelsen fra Københavns Byret har derfor stor betydning for Ryanair-passagerer, der blev forsinkede på grund af strejkerne i 2018, men også for passagerer ved andre flyselskaber, der sidder med lignende kompensationskrav i Danmark.

Det kunne være flyselskabet, SAS, som i maj og april 2019 og oplevede strejker.

Strejken påvirkede ifølge AirHelp 370.000 passagerer. Siden har SAS ifølge AirHelp nægtet at udbetale kompensation til passagererne med henvisning til, at strejken udgjorde en 'usædvanlig omstændighed'.

AirHelp opfordrer passagerer berørt af strejke til at undersøge, om forsinkelsen kan give en økonomisk kompensation.

»Også selvom man er blevet ombooket eller har fået refunderet deres billet,« lyder det fra Christian Nielsen fra AirHelp.

I Københavns Byrets lagde vægt på, at EU-Domstolen i 2018 fastslog, at der ikke er tale om usædvanlige omstændigheder, selv om strejken både var uvarslet og ulovlig.

I forlængelse heraf fandt retten, at når en ulovlig, uvarslet strejke ikke udgjorde usædvanlige omstændigheder, så udgjorde den lovlige og varslede strejke heller ikke usædvanlige omstændigheder.