SAS har fået et lån på fem milliarder kroner, som forhindrer den kriseramte luftartsgigant i at gå konkurs.

Men et nyt dokument afslører ifølge Finans, at der er en betingelse for lånet, som lægger et kæmpe pres på både SAS – og luftfartsselskabets ansatte.

Den amerikanske kapitalfond Apollo Global Management, som har lånt SAS de mange livsnødvendige penge, har fået indføjet i aftalen, at hele lånet kan trækkes tilbage, hvis SAS rammes af en større strejke.

Detaljen fremgår ifølge Finans af et 196 sider langt dokument om rammerne for lånet, som parterne har underskrevet, og som er blevet fremlagt ved en domstol i USA, hvor SAS er under konkursbeskyttelse.

Med andre ord ser SAS ind i en forestående konkurs i tilfælde af en omfattende strejke – som da piloterne så sent som i juli nedlagde arbejdet i to uger.

»Der er ingen tvivl om, at den betingelse lægger et kæmpe pres på ledelsen i SAS,« siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, til Finans.

Han tilføjer, at det også kan vride armen om på SAS' ansatte, idet det kriseramte luftfartsselskab i forhandlinger om effektiviseringer og besparelser kan spille på, at de ansatte ved at strejke kan skubbe SAS ud i en konkurs.

Samtidig slår låneaftalen med Apollo fast, at SAS skal svinge sparekniven. Kapitalfonden kræver, at SAS' ledelse senest ved udgangen af oktober har fremlagt planer for, hvor størstedelen af de 5,2 milliarder kroner, som luftfartsselskabet skal spare, skal findes.

Af låneaftalen fremgår det også, at SAS' ledelse frygter, at kassen vil være tom om ganske kort tid uden lånet fra Apollo Global Management. Det kan du læse mere om HER.