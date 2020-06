De er døtre af en af Danmarks rigeste mænd, Torben Østergaard-Nielsen. Nu er de blevet medejere af et af landets allerstørste firmaer, som tjener milliarder på handel med olie.

Det familieejede United Shipping & Trading Company i Middelfart har fået nye og yngre kræfter ved roret, og det er bestemt ikke gået ubemærket hen.

De to døtre, 36-årige Nina Østergaard Borris og 30-årige Mia Østergaard Nielsen, skal være med til at føre selskabet, der sidste omsatte for 71 milliarder, videre ind i fremtiden.

Måske af den grund er interessen for de to magtfulde kvinder steget. I hvert fald er Nina den næstmest søgte på Google i Danmark lige nu.

Datteren Mia bor med sin forlovede i København og er partner hos headhunterfirmaet Spencer Stuart. Søsteren Nina bor i Middelfart med sin mand og tre børn. Hun blev i januar chef for udvikling og optimering i koncernen.

Kun overgået af fodboldlegenden Peter Schmeichel, der onsdag udtalte sig om sin gamle klub Manchester United.

Det er af mange grunde ikke en lille opgave og et lille ansvar, som de to døtre, der begge i forvejen har tunge roller i erhvervslivet, nu står over for.

Deres fars selskab er med et overskud efter skat på 236 millioner det syvendestørste i Danmark sidste år, hvilket sætter det på niveau med A.P. Møller-Mærsk og Novo Nordisk.

Generationsskiftet har dog ifølge de to nye medejere ikke været en billig affære, da der både juridisk og økonomisk har været flere ting, som skulle på plads.

»Vi er så heldige, at vi har en meget veldreven koncern, hvilket har gjort det muligt. Jeg kan ikke gå ind i detaljer, men det er ikke et lille beløb, vi har skullet af med,« siger Nina Østergaard Borris.

»Vi er heldige, at vi har den nødvendige likviditet, så vi kan gennemføre det.«

Med en tredjedel af ejerskabet er de med til at sætte kursen for koncernen, der har 2.500 medarbejdere fordelt på 100 kontorer i 31 lande.

United Shipping & Trading Company har blandt andet oliehandel i Bunker Holding, rederidrift i Uni-Tankers og shipping i SDK som forretningsområder.

Selvom 65-årige Torben Østergaard-Nielsen, der grundlagde milliardeventyret i 1979, nu deler beslutningerne med sine to døtre, så går han ikke på pension eller lægger ansvaret fra sig.

Døtrene har heller ikke planer om at revolutionere deres fars arbejde, men koncernen skal rustes til udfordringerne med oliehandel i forhold til bæredygtighed og klima.

Gør de ikke det, risikerer livsværket at udspille sin rolle i fremtiden, hvis handel med olie dør ud.

Milliardkoncernen trak det seneste år flere gange overskrifter på grund af sigtelser mod et af deres datterselskaber, som havde overtrådt et forbud mod salg af olie til krigshærgede Syrien.