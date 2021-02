I forrige uge blev stifter og nu daværende direktør for Agilease dømt for at have svindlet for 2,6 millioner kroner i sit gamle firma.

Klaus Johannesen, som han hedder, fik sidste år 9. september stormet sit kontor af politiet, der kom for at anholde stifteren. Dagen efter blev han varetægtsfængslet indtil 9. december.

»Det gav nogle chokeffekter gennem alle led af den her virksomhed, Klaus har jo været en rigtig stor del af virksomheden, det kan vi jo lige så godt sige,« siger Stefan Mørn Mikkelsen, som nu er direktør for Agilease til Viborg Folkeblad.

27. januar 2021 blev Klaus Johannesen kendt skyldig for momssvig for 2,6 millioner kroner i forbindelse med køb og salg af 16 dyre luksusbiler.

Hvad er Agilease? Agilease A/S er leverandør af leasing-løsninger. I mere end 15 år har de stillet biler til rådighed for såvel private som erhvervskunder.

Han blev derfor idømt et halvt års fængsel, hvoraf tre af de måneder blev gjort ubetinget.

Efter Klaus Johannesen blev idømt, var det vigtigt for Agilease at signalere, at de tog fuldstændig afstand fra deres tidligere direktør. Derfor har de valgt at bortvise ham samt smide ham ud af direktionen og fjerne ham som bestyrelsesmedlem.

»Vi kan ikke have en, der er dømt for momssvindel her i virksomheden. Og uanset hvor ondt det gør på de medarbejdere, der har arbejdet med Klaus i lang tid, bliver vi nødt til at tage afstand fra sådan en sag,« siger den nuværende direktør.

Klaus Johannesen stiftede Agilease under navnet KJ Biler & MC i 2001. Agilease har i alt 35 ansatte, hvoraf nogle af dem har været med siden de startede i 2001.